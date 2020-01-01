Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerindeki grupları, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.
Kura çekimine 2. torbadan katılan ve G Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.
|G GRUBU
|Hollanda
|TÜRKİYE
|Norveç
|Karadağ
|Letonya
|Cebelitarık
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları
- A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan
- B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova
- C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya
- D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan
- E GRUBU: Belçika, Galler, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Estonya
- F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova
- G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık
- H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta
- I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino
- J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, K.Makedonya, Errmenistan, Lihtenştayn
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı
Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi
- 1. Hafta: 24-25 Mart 2021
- 2. Hafta: 27-28 Mart 2021
- 3. Hafta: 30-31 Mart 2021
- 4. Hafta: 1-2 Eylül 2021
- 5. Hafta: 4-5 Eylül 2021
- 6. Hafta: 7-8 Eylül 2021
- 7. Hafta: 8-9 Ekim 2021
- 8. Hafta: 11-12 Ekim 2021
- 9. Hafta: 11-13 Kasım 2021
- 10. Hafta: 14-16 Kasım 2021
- Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022