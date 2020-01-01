Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerindeki grupları, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Kura çekimine 2. torbadan katılan ve G Grubu'nda yer alan 'nin rakipleri , Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.

G GRUBU Hollanda TÜRKİYE Norveç Karadağ Letonya Cebelitarık

2022 grupları

A GRUBU: , , İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

, , İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova C GRUBU: İtalya, İsviçre, , Bulgaristan, Litvanya

İtalya, İsviçre, , Bulgaristan, Litvanya D GRUBU: , , Finlandiya, , Kazakistan

, , Finlandiya, , Kazakistan E GRUBU: , , Çek Cumhuriyeti, Belarus, Estonya

, , Çek Cumhuriyeti, Belarus, Estonya F GRUBU: , , İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

, , İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE , Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

Hollanda, , Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık H GRUBU: , Slovakya, , Slovenya, Kıbrıs, Malta

, Slovakya, , Slovenya, Kıbrıs, Malta I GRUBU: İngiltere, , Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

İngiltere, , Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino J GRUBU: , Romanya, İzlanda, K.Makedonya, Errmenistan, Lihtenştayn

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

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Daha fazla takım

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile 'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi