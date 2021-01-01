Türkiye'den iki stadyum 'Yılın stadyumu' seçilebilir

'2020 Yılının Stadyumu' yarışmasının aday listesi belli oldu. Listede Türkiye'den Gürsel Aksel Stadı ve Yeni Çorum Belediye Stadı yer alıyor.

Türkiye'den iki stadyum, StadiumDB.com tarafından "Yılın stadyumu" yarışması için aday gösterildi.

Göztepe'nin stadı Gürsel Aksel Stadyumu ve Yeni Çorum Belediye Stadı, diğer 18 stadyumla birlikte yarışacak. Seçilen stadyum, 'Yılın stadyumu' olarak adlandırılacak.

Kazanılacak iki ödülden birini internet kullanıcılarının oyları, diğerini ise uzman mimarlar belirleyecek. İnternet kullanıcılarının oyları tarafından belirlenecek ödül 'Halk ödülü' olarak nitelendirilirken, uzman mimarlar tarafından belirlenecek ödül ise 'Jüri ödülü' olarak tanımlanıyor.

Dünya Kupası'nın oynanacağı iki stadyum da adaylar arasında

Birçok etkileyici stadyumları içeren yarışmada, 2022 Dünya Kupası'nın iki stadyumu da yer alıyor. Katar'da bulunan Al Rayyan (Aşağıdaki fotoğraf) ve Education City stadyumları da diğer 18 stadyum içerisinde yer alan mekânlar.

Bununla birlikte Amerika'nın iki NFL stadyumu da (Allegiant Stadyumu ve Sofi Stadyumu) ​​yarışmada yer alacak. Listede İsrail'in Bloomfield Gürcistan'ın Batum Stadyumu da var.

Yılın stadyumu neye göre seçiliyor?

İnternet kullanıcıları ve uzman mimarların oy kullanacağı yarışmanın belirleyici unsurları sadece mimari, büyüklük veya bütçe ile ilgili değil. Stadyumun içindeki coşku da ödül için önemli bir kriter.

Daha önce Türkiye'de birinci seçilen tek stadyum, 2016 yılında Beşiktaş'ın yuvası Vodafone Park olmuştu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı ve Trabzonspor'un Medical Park Stadı , yarışmada daha önce beşinci seçilmişti.

İnternet kullanıcılarının vereceği oylar, herkese açık olacak. En iyi stadyumun 5 yıldız alacağı yarışmada 1 yıldız ile 5 yıldız arasında bi oylama yapılacak. Katılımcılar, bu linkten 7 Mart saat 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yarışmanın sonucu 10 Mart'ta açıklanacak. Ancak jüri, gerekli gördüğünde bu tarihi değiştirebilecek.