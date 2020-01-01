Türkiye'de ve Avrupa'da yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? (2020-2021)
Türkiye'de ve Avrupa'da salgına rağmen ligler başladı ve takımlar yeni transferlerle kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
Normal şartlarda Eylül başında sona eren transfer sezonu bu kez Ekim ayına kaymış durumda.
Türkiye'de transfer sezonu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan yaz transfer dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.
Türkiye'de transfer sezonu 4 Ağustos 2020'de açılmıştı.
Avrupa'da transfer sezonu
İngiltere, geçtiğimiz sezon Premier Lig için her zamankinden farklı bir izlemiş ve liglerin başlangıç tarihinden önce transfer sezonunu bitirme kararı almıştı. Ancak bu yıl oluşan olağanüstü durum nedeniyle İngilizler de yaz transfer döneminin 27 Temmuz - 5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verdi.
Premier Lig kulüpleri, 5 Ekim ile 16 Ekim arasında ise sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek.
Avrupa'nın diğer liglerinde de son tarih olarak 5 Ekim transfer sezonunun son günü olarak bildirilmiş durumda.