Türkiye'de ve Avrupa'da ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? (2020-21)
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GFX
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 5 Ocak Salı günü resmen başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.
Avrupa'da ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Premier Lig, Ligue 1 ve Bundesliga'da 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 1 Şubat'ta sona erecek. La Liga ve Serie A'da ise 4 Ocak'ta açılacak ara transfer dönemi 1 Şubat'ta bitecek.
Avrupa'nın önde gelen liglerindeki transfer dönemi aralıkları ise şu şekilde:
|Lig
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Süper Lig
|5 Ocak 2021
|1 Şubat 2021
|İngiltere Premier Lig
|2 Ocak 2021
|1 Şubat 2021
|Almanya Bundesliga
|2 Ocak 2021
|1 Şubat 2021
|Fransa Ligue 1
|2 Ocak 2021
|1 Şubat 2021
|İspanya La Liga
|4 Ocak 2021
|1 Şubat 2021
|İtalya Serie A
|4 Ocak 2021
|1 Şubat 2021