Transfer

Türkiye'de ve Avrupa'da ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? (2020-21)

Goal
Son güncelleme
Yorum()
Ozan Kabak Mesut Ozil Jadon Sancho Transfer
GFX
Türkiye'de ve Avrupa'da ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte yanıtı...

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 5 Ocak Salı günü resmen başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.

Avrupa'da ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?


Premier Lig, Ligue 1 ve Bundesliga'da 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 1 Şubat'ta sona erecek. La Liga ve Serie A'da ise 4 Ocak'ta açılacak ara transfer dönemi 1 Şubat'ta bitecek.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Avrupa'nın önde gelen liglerindeki transfer dönemi aralıkları ise şu şekilde:

    Lig Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
    Süper Lig 5 Ocak 2021 1 Şubat 2021
    İngiltere Premier Lig 2 Ocak 2021 1 Şubat 2021
    Almanya Bundesliga 2 Ocak 2021 1 Şubat 2021
    Fransa Ligue 1 2 Ocak 2021 1 Şubat 2021
    İspanya La Liga 4 Ocak 2021 1 Şubat 2021
    İtalya Serie A 4 Ocak 2021 1 Şubat 2021

     

    Kapat