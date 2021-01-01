Türkiye'de üç haftalık tam kapanma: Maçlar oynanacak mı?

Türkiye'de üç haftalık tam kapanma kararı alınırken futbol maçlarının ne olacağı merak edilmeye başlandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını, Türkiye'de her geçen gün etkisini artırıyor.

Hafta içi günlerde akşam 19:00'dan sonra ve hafta sonları tüm gün sokağa çıkma yasaklarına rağmen salgının önlenemeyen yükselişine engel olmak için yeni bir karar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe akşam 19:00'dan başlamak üzere 17 Mayıs'a kadar üç haftalık tam kapanma kararı alındı.

Maçlar oynanacak mı?

Bu kararın ardından futbolseverler maçların oynananıp, oynanmayacağını tartışmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu henüz bir açıklama yapmazken, maçların oynanmaya devam etmesi bekleniyor.

Alınan kararlar neler?

Kabine toplantısının ardından alınan kararlar şöyle;

* İçişleri Bakanlığı tarafından istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri kapalı olacak.

* Şehirler arasu seyahatler izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları % 50 kapasiteyle çalışacak.

* Konaklama yerlerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecek.

*Anaokulu, kreş, sekizinci ve 12. sınıflar da dahil olmak üzere yüz yüze eğitime ara verilerek sınavlar ertelenecek.

*Zinci marketler pazar günleri açılmayacak. Diğer günlerde ise belirlenen saatlerde çalışacak.