Türkiye’de profesyonel bir futbol takımı çalıştırmanın şartları neler?

Tüm futbolseverlerin en büyük hayallerinden biri olan profesyonel bir takım çalıştırma hayalinin yolu pek de kısa sayılmaz. En azından Türkiye'de...

Menajerlik oyunlarıyla büyümüş çok sayıda futbolseverin en büyük hayallerinden biri profesyonel bir takımın teknik direktörlüğünü yapabilmek. Peki Championship Manager oyunlarıyla başlayıp, Football Manager oyunlarıyla devam eden bu tutku bilgisayar ekranlarından gerçek hayata ve yeşil sahalara nasıl dönüşür?

Türkiye'de en düşük 3. Lig'de yer alan profesyonel bir takımın teknik direktörü olabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ya da diğer ülke federasyonlarının düzenlediği kurslarla verilen UEFA Antrenörlük Lisansı'na sahip olmak gerekiyor. Bu lisansı almak ise Türk futbolseverler için pek de kolay bir yol sayılmaz.

Profesyonel futbolcuların yolu daha kolay

UEFA A Lisansı'nı elde edebilmek için öncelikle TFF'nin açacağı kurslarla alınan B Lisans ile üç sene boyunca görev yapmak gerekiyor. Profesyonel futbolcular futbol oynadıkları dönem de ya da futbolu bıraktıktan sonra hemen B Lisans için TFF'ye başvurabiliyor. Profesyonel futbol oynamamış kişilerin ise önce C Lisans alması gerekiyor.

Yani Türkiye'de profesyonel bir takım çalıştırmanın yolu C, B ve A Lisans'a sahip olmaktan geçiyor. Süper Lig'de bir takım çalıştırmak için ise Pro Lisans şart. Lisans kategorileri araında geçiş yapmak için aktif olarak üç sezon çalışmak gerekirken, C Lisans'tan başlayan bir futbolseverin Pro Lisans alıp Süper Lig'de takım çalıştırabilmesi en az dokuz yıllık bir süreç gerektiriyor.

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