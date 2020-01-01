Türkiye'de liglerin kaderi belli oluyor

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan futbolun devam edip etmeyeceğine yönelik karar bugün verilecek.

'de futbolun kaderi bugün şekilleniyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek. Dünyayı esir alan koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta askıya alınan Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in durumu bu toplantıdan çıkacak karara göre belli olacak.

Kulüpler Birliği ve TFF heyetleri daha önce Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve liglerin ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği ve maçların hangi şartlarda ve mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenmişti. Bu takvimin uygulanabilir olup olmadığı bugünkü toplantıyla netleştirilecek.

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Haziran ortasında başlayabilir

Daha önce gerçekleştirilen toplantılarda 5 Haziran ve 12 Haziran tarihleri ön plana çıkmıştı. Liglerin dönüşü için en olası tarihin 12 Haziran olduğu düşünülüyor.

Haziran ayında maçların başlatılması ve Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun olarak hareket edilmesi bekleniyor. Buna göre seyircisiz oynanacak maçların sadece hafta sonları gerçekleştirilmesi ve ligin temmuz sonunda bitirilmesi seçenekler arasında.

Bir diğer seçenek ise kalan haftaların tek bir şehirde oynanması. Bu şehir olarak, tesis uygunluğu ve imkânlar bakımından, öne çıkan yer İstanbul.