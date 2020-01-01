Türkiye'de liglerin ertelenmesinin ardından sözleşmesi sona eren oyuncuların durumu ne olacak?

Kulüpleriyle sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona erecek oyuncuların durumları, liglerin ertelenme kararının ardından nasıl etkilenecek?

Çin'in ardından Avrupa ve Amerika'yı da etkisi altına alan koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne küresel salgın ilân ettirirken, bu olağanüstü ortamda spor organizasyonları da birbiri ardına ertelendi.

Son olarak 'de de spor ligleri ertelenirken, akıllara ise bazı sorular takıldı. Bunlardan biri, çoğunun kulüpleriyle sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona erecek futbolcuların durumunun ne olacağı.

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Kurallar ne diyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 19. maddesinin 3. bendinde şu ibare kullanılıyor:

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"Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır."

Buna göre liglerin yaz aylarında sonlanması halinde, sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sonlanacak oyuncular resmi müsabakalar sonlanana dek kulüpleri için oynamaya devam edecekler. Fakat sezon iptal edildiği takdirde, sözleşmesi sona eren oyuncular da serbest kalmış olacaklar.