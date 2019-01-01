Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2020 elemelerinde mücadele eden Milli Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşacak.
Tarihte, iki takım arasında toplam 13 maç oynandı. Bu karşılaşmaların 7'sini Milli Takımımız kazanırken, 3 maçı Yunanistan kazandı, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Son olarak 17 Kasım 2015 tarihindeki hazırlık maçında karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Yunanistan mücadelesi 30 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 21:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.