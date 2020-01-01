Türkiye, Uluslar Ligi grubundan çıkarsa ne olacak?

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu liderlikle tamamlaması için şansı sürüyor...

Hazırlık maçlarının daha rekabetçi geçmesi amacıyla tasarlanan ’nde B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı , son maçında Macaristan'a konuk olacak.

Ay-yıldızlı ekip grupta geride kalan 5 maçta topladığı 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

, Uluslar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

Turnuva formatı gereği Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'tan çıkabilmesi için grubu liderlikle tamamlaması gerekiyor.

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Ay-yıldızlı ekibin grup lideri olabilmesi için Macaristan'ı yenmesi ve aynı zamanda 'nın son sırada yer alan deplasmanında puan kaybı yaşaması gerekiyor.

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Uluslar Ligi'nde gruptan çıkmak neden önemli? Gruptan çıkınca ne olacak?

4 farklı lig şeklinde tasarlanan organizasyonda lig yükselme ve ligden düşme kuralları devam ediyor. Buna göre grup liderleri bir üst lige yükselecek.

Son sıradakiler ise düşecek. Ancak düşme, sadece A ve B Ligi’ndeki takımlar için geçerli olacak. C Grubu’nda son sırada yer alan ekip ise D Grubu lideriyle play-out oynayacak ve düşen/yükselen bu şekilde belirlenecek.

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Finaller ise 2021 yılında düzenlenecek. Sadece A Ligi’nde grup lideri olan 4 takım, rövanşlı eleme turunda karşı karşıya gelecek. Kazananlar final oynayacak, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek. Kısacası A Ligi turnuva şampiyonluğu için, diğer ligler ise A Ligi’ne yükselmek için karşılaşacak.

Türkiye, gruptan çıkarsa gelecek sezonki turnuvada A Ligi'nde yer alacak. Bunun yanı sıra grup lideri olmak, 2022 Dünya Kupası'na katılım için de bir önem taşıyor.

Grup liderlerinden en iyi iki takım, (elemelerde başarısız olması kaydıyla) 2022 Dünya Kupası play-off’a direkt katılma hakkı elde edecek. Yani ikinci bir şansa sahip olacak.