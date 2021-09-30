Türkiye ülke puanında Yunanistan'ın gerisine düştü

Güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak gerileyen Türkiye 19. sırada yer aldı.

Avrupa'daki temsilcilerimizin haftayı galibiyetsiz kapatması ülke puanına da olumsuz yansıdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temcilsimiz Beşiktaş, Ajax'a mağlup olurken, Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Olympiakos'a kaybetti, Galatasaray ise Marsilya'yla berabere kaldı.

Bir süredir düşüşte olan Türkiye, kulüp takımlarının Avrupa kupalarında aldığı sonuçlar doğrultusunda belirlenen UEFA sıralamasında 18. basamağı Yunanistan'a kaptırarak gerileyişini sürdürdü.

Nasıl hesaplanıyor?

Sezon içerisinde bir ülkenin tüm temsilcileri tarafından toplanan puanlar, Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünüyor ve elde edilen sayı katsayıya ekleniyor.

Takımlar grup aşamasındaki her galibiyet için iki, her beraberlik için ise bir puan kazanıyor. Eleme turlarında ise galibiyete bir, beraberliğe 0.5 puan veriliyor.

Bunun yanı sıra çeşitli başarılar için puan bonusları mevcut:

Grup aşamasına katılmak (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi) - 4 puan

Son 16 turuna yükselmek (Şampiyonlar Ligi) - 4 puan

Grup birinciliği (Avrupa Ligi) - 4 puan

Grup ikinciliği (Avrupa Ligi) - 2 puan

Grup birinciliği (Konferans Ligi) - 2 puan

Grup ikinciliği (Konferans Ligi) - 1 puan

Son 16'dan itibaren atlanan her tur (Tüm turnuvalar) - 1 puan

UEFA ülke puanı sıralaması

İlk 20 ülke şu şekilde sıralandı:

1 İngiltere 90.641 2 İspanya 82.570 3 İtalya 65.902 4 Almanya 64.213 5 Fransa 46.415 6 Portekiz 45.216 7 Hollanda 36.500 8 Avusturya 32.850 9 Rusya 31.682 10 İskoçya 31.300 11 Ukrayna 30.600 12 Sırbistan 28.875 13 Belçika 28.000 14 İsviçre 26.925 15 Hırvatistan 24.900 16 Çek Cumhuriyeti 24.400 17 Kıbrıs Rum Kesimi 24.375 18 Yunanistan 24.200 19 Türkiye 23.900 20 Norveç 23.250

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