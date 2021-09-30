Türkiye ülke puanında Yunanistan'ın gerisine düştü
Avrupa'daki temsilcilerimizin haftayı galibiyetsiz kapatması ülke puanına da olumsuz yansıdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temcilsimiz Beşiktaş, Ajax'a mağlup olurken, Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Olympiakos'a kaybetti, Galatasaray ise Marsilya'yla berabere kaldı.
Bir süredir düşüşte olan Türkiye, kulüp takımlarının Avrupa kupalarında aldığı sonuçlar doğrultusunda belirlenen UEFA sıralamasında 18. basamağı Yunanistan'a kaptırarak gerileyişini sürdürdü.
Nasıl hesaplanıyor?
Sezon içerisinde bir ülkenin tüm temsilcileri tarafından toplanan puanlar, Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünüyor ve elde edilen sayı katsayıya ekleniyor.
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Takımlar grup aşamasındaki her galibiyet için iki, her beraberlik için ise bir puan kazanıyor. Eleme turlarında ise galibiyete bir, beraberliğe 0.5 puan veriliyor.
Bunun yanı sıra çeşitli başarılar için puan bonusları mevcut:
Grup aşamasına katılmak (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi) - 4 puan
Son 16 turuna yükselmek (Şampiyonlar Ligi) - 4 puan
Grup birinciliği (Avrupa Ligi) - 4 puan
Grup ikinciliği (Avrupa Ligi) - 2 puan
Grup birinciliği (Konferans Ligi) - 2 puan
Grup ikinciliği (Konferans Ligi) - 1 puan
Son 16'dan itibaren atlanan her tur (Tüm turnuvalar) - 1 puan
UEFA ülke puanı sıralaması
İlk 20 ülke şu şekilde sıralandı:
|1
|İngiltere
|90.641
|2
|İspanya
|82.570
|3
|İtalya
|65.902
|4
|Almanya
|64.213
|5
|Fransa
|46.415
|6
|Portekiz
|45.216
|7
|Hollanda
|36.500
|8
|Avusturya
|32.850
|9
|Rusya
|31.682
|10
|İskoçya
|31.300
|11
|Ukrayna
|30.600
|12
|Sırbistan
|28.875
|13
|Belçika
|28.000
|14
|İsviçre
|26.925
|15
|Hırvatistan
|24.900
|16
|Çek Cumhuriyeti
|24.400
|17
|Kıbrıs Rum Kesimi
|24.375
|18
|Yunanistan
|24.200
|19
|Türkiye
|23.900
|20
|Norveç
|23.250
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