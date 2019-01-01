Türkiye U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye sahasında İngiltere'yi konuk edecek.
Karşılaşma 6 Eylül Cuma günü Yeni Kocaeli Stadı'nda oynanacak. 21:45'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
3. Grup'ta yer alan Türkiye daha önce çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı.
Türkiye U21 Takımı kadrosu
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)
Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe) Özer Özdemir (BTC TURK Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Mert Müldür (Sassuolo), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor)
Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Atalay Babacan (Galatasaray), Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Umut Güneş (Alanyaspor), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Yusuf Sarı (Trabzonspor), Metehan Güçlü (Paris Saint Germain B), Doğukan Sinik (Antalyaspor)
Forvet: İlker Yüksel (Münih Türkgücü), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam)