Türkiye Süper Lig şampiyonları
Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig'in başlangıç tarihi 1959 olarak kabul edilir. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar, 8'er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adlı iki grupta oynandı.
O tarihteki statü uyarınca beyaz grubun lideri Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.
1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı.
Lig'de 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı.
Süper Lig şampiyonları listesi
|SEZON
|ŞAMPİYON
|1959
|Fenerbahçe
|1959-60
|Beşiktaş
|1960-61
|Fenerbahçe
|1961-62
|Galatasaray
|1962-63
|Galatasaray
|1963-64
|Fenerbahçe
|1964-65
|Fenerbahçe
|1965-66
|Beşiktaş
|1966-67
|Beşiktaş
|1967-68
|Fenerbahçe
|1968-69
|Galatasaray
|1969-70
|Fenerbahçe
|1970-71
|Galatasaray
|1971-72
|Galatasaray
|1972-73
|Galatasaray
|1973-74
|Fenerbahçe
|1974-75
|Fenerbahçe
|1975-76
|Trabzonspor
|1976-77
|Trabzonspor
|1977-78
|Fenerbahçe
|1978-79
|Trabzonspor
|1979-80
|Trabzonspor
|1980-81
|Trabzonspor
|1981-82
|Beşiktaş
|1982-83
|Fenerbahçe
|1983-84
|Trabzonspor
|1984-85
|Fenerbahçe
|1985-86
|Beşiktaş
|1986-87
|Galatasaray
|1987-88
|Galatasaray
|1988-89
|Fenerbahçe
|1989-90
|Beşiktaş
|1990-91
|Beşiktaş
|1991-92
|Beşiktaş
|1992-93
|Galatasaray
|1993-94
|Galatasaray
|1994-95
|Beşiktaş
|1995-96
|Fenerbahçe
|1996-97
|Galatasaray
|1997-98
|Galatasaray
|1998-99
|Galatasaray
|1999-00
|Galatasaray
|2000-01
|Fenerbahçe
|2001-02
|Galatasaray
|2002-03
|Beşiktaş
|2003-04
|Fenerbahçe
|2004-05
|Fenerbahçe
|2005-06
|Galatasaray
|2006-07
|Fenerbahçe
|2007-08
|Galatasaray
|2008-09
|Beşiktaş
|2009-10
|Bursaspor
|2010-11
|Fenerbahçe
|2011-12
|Galatasaray
|2012-13
|Galatasaray
|2013-14
|Fenerbahçe
|2014-15
|Galatasaray
|2015-16
|Beşiktaş
|2016-17
|Beşiktaş
|2017-18
|Galatasaray
|2018-19
|Galatasaray
|2019-20
|Başakşehir
Süper Lig şampiyonluk sayıları
|TAKIM
|ŞAMPİYONLUK SAYISI
|Galatasaray
|22
|Fenerbahçe
|19
|Beşiktaş*
|15
|Trabzonspor
|6
|Bursaspor
|1
|Başakşehir
|1
* Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.