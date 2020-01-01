Süper Lig

Türkiye Süper Lig şampiyonları

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Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig tarihinde şampiyonlu yaşayan takımlar burada...

Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig'in başlangıç tarihi 1959 olarak kabul edilir. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar, 8'er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adlı iki grupta oynandı. 

O tarihteki  statü uyarınca  beyaz grubun lideri  Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.

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1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı.

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    Lig'de 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı.

    Süper Lig şampiyonları listesi

    SEZON ŞAMPİYON
    1959 Fenerbahçe
    1959-60 Beşiktaş
    1960-61 Fenerbahçe
    1961-62 Galatasaray
    1962-63 Galatasaray
    1963-64 Fenerbahçe
    1964-65 Fenerbahçe
    1965-66 Beşiktaş
    1966-67 Beşiktaş
    1967-68 Fenerbahçe
    1968-69 Galatasaray
    1969-70 Fenerbahçe
    1970-71 Galatasaray
    1971-72 Galatasaray
    1972-73 Galatasaray
    1973-74 Fenerbahçe
    1974-75 Fenerbahçe
    1975-76 Trabzonspor
    1976-77 Trabzonspor
    1977-78 Fenerbahçe
    1978-79 Trabzonspor
    1979-80 Trabzonspor
    1980-81 Trabzonspor
    1981-82 Beşiktaş
    1982-83 Fenerbahçe
    1983-84 Trabzonspor
    1984-85 Fenerbahçe
    1985-86 Beşiktaş
    1986-87 Galatasaray
    1987-88 Galatasaray
    1988-89 Fenerbahçe
    1989-90 Beşiktaş
    1990-91 Beşiktaş
    1991-92 Beşiktaş
    1992-93 Galatasaray
    1993-94 Galatasaray
    1994-95 Beşiktaş
    1995-96 Fenerbahçe
    1996-97 Galatasaray
    1997-98 Galatasaray
    1998-99 Galatasaray
    1999-00 Galatasaray
    2000-01 Fenerbahçe
    2001-02 Galatasaray
    2002-03 Beşiktaş
    2003-04 Fenerbahçe
    2004-05 Fenerbahçe
    2005-06 Galatasaray
    2006-07 Fenerbahçe
    2007-08 Galatasaray
    2008-09 Beşiktaş
    2009-10 Bursaspor
    2010-11 Fenerbahçe
    2011-12 Galatasaray
    2012-13 Galatasaray
    2013-14 Fenerbahçe
    2014-15 Galatasaray
    2015-16 Beşiktaş
    2016-17 Beşiktaş
    2017-18 Galatasaray
    2018-19 Galatasaray
    2019-20 Başakşehir

    Süper Lig şampiyonluk sayıları

    TAKIM ŞAMPİYONLUK SAYISI
    Galatasaray 22
    Fenerbahçe 19
    Beşiktaş* 15
    Trabzonspor 6
    Bursaspor 1
    Başakşehir 1

    * Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.

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