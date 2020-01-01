Türkiye Süper Lig şampiyonları

Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig tarihinde şampiyonlu yaşayan takımlar burada...

1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig'in başlangıç tarihi 1959 olarak kabul edilir. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar, 8'er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adlı iki grupta oynandı.

O tarihteki statü uyarınca beyaz grubun lideri ile kırmızı grubun lideri finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.

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1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı.

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Lig'de 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı.

Süper Lig şampiyonları listesi

SEZON ŞAMPİYON 1959 Fenerbahçe 1959-60 Beşiktaş 1960-61 Fenerbahçe 1961-62 Galatasaray 1962-63 Galatasaray 1963-64 Fenerbahçe 1964-65 Fenerbahçe 1965-66 Beşiktaş 1966-67 Beşiktaş 1967-68 Fenerbahçe 1968-69 Galatasaray 1969-70 Fenerbahçe 1970-71 Galatasaray 1971-72 Galatasaray 1972-73 Galatasaray 1973-74 Fenerbahçe 1974-75 Fenerbahçe 1975-76 1976-77 Trabzonspor 1977-78 Fenerbahçe 1978-79 Trabzonspor 1979-80 Trabzonspor 1980-81 Trabzonspor 1981-82 Beşiktaş 1982-83 Fenerbahçe 1983-84 Trabzonspor 1984-85 Fenerbahçe 1985-86 Beşiktaş 1986-87 Galatasaray 1987-88 Galatasaray 1988-89 Fenerbahçe 1989-90 Beşiktaş 1990-91 Beşiktaş 1991-92 Beşiktaş 1992-93 Galatasaray 1993-94 Galatasaray 1994-95 Beşiktaş 1995-96 Fenerbahçe 1996-97 Galatasaray 1997-98 Galatasaray 1998-99 Galatasaray 1999-00 Galatasaray 2000-01 Fenerbahçe 2001-02 Galatasaray 2002-03 Beşiktaş 2003-04 Fenerbahçe 2004-05 Fenerbahçe 2005-06 Galatasaray 2006-07 Fenerbahçe 2007-08 Galatasaray 2008-09 Beşiktaş 2009-10 2010-11 Fenerbahçe 2011-12 Galatasaray 2012-13 Galatasaray 2013-14 Fenerbahçe 2014-15 Galatasaray 2015-16 Beşiktaş 2016-17 Beşiktaş 2017-18 Galatasaray 2018-19 Galatasaray 2019-20

Süper Lig şampiyonluk sayıları

TAKIM ŞAMPİYONLUK SAYISI Galatasaray 22 Fenerbahçe 19 Beşiktaş* 15 Trabzonspor 6 Bursaspor 1 Başakşehir 1

* Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.