Türkiye Süper Kupa şampiyonu kaç para kazanacak?

Galatasaray ile Akhisarspor, Türkiye Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki şampiyon kaç para kazanacak?

2019 Süper Kupa finalinde ile Akhisarspor, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONU NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANACAK?

Süper Kupa'nın şampiyonunun ne kadar kazanacağı ile ilgili bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'ndan her hangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kupa müsabakasından elde edilecek bilet satış gelirleri dışındaki tüm gelirlerden (medya hakları gelirleri, sponsorluk ve reklam gelirleri, vb.) organizasyona ilişkin (vergiler dahil olmak üzere) her türlü masraf çıktıktan sonra kalan meblağın % 10’u TFF payı olarak TFF’ye ayrılacak. TFF payı ayrıldıktan sonra kalan meblağın % 60’ı galip gelen takıma, % 40’ı mağlup olan takıma dağıtılacak.