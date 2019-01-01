Türkiye Süper Kupa şampiyonları
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2019 Türkiye Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Akhisarspor, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
En çok şampiyonluğu Galatasaray yaşadı
Galatasaray, daha önceki 12 finalin 8'inde yer aldı. Sarı kırmızılı ekip kazandığı 5 şampiyonlukla Türkiye Süper Kupa'da en çok şampiyon olan takım olma unvanına sahip.
Türkiye Süper Kupa şampiyonluk sayıları
|Takım Adı
|Şampiyonluk Sayısı
|Galatasaray
|5
|Fenerbahçe
|3
|Beşiktaş
|1
|Trabzonspor
|1
|Konyaspor
|1
|Akhisarspor
|1
Türkiye Süper Kupa şampiyonları listesi
|Yıl
|Şampiyon
|2006
|Beşiktaş
|2007
|Fenerbahçe
|2008
|Galatasaray
|2009
|Fenerbahçe
|2010
|Trabzonspor
|2012
|Galatasaray
|2013
|Galatasaray
|2014
|Fenerbahçe
|2015
|Galatasaray
|2016
|Galatasaray
|2017
|Konyaspor
|2018
|Akhisarspor