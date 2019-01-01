Süper Kupa

Türkiye Süper Kupa şampiyonları

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2006-07 sezonundan bu yana 13 kez oynanan Süper Kupa finalinde en çok gülen takım hangisi?

2019 Türkiye Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Akhisarspor, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

En çok şampiyonluğu Galatasaray yaşadı

Galatasaray, daha önceki 12 finalin 8'inde yer aldı. Sarı kırmızılı ekip kazandığı 5 şampiyonlukla Türkiye Süper Kupa'da en çok şampiyon olan takım olma unvanına sahip.

Türkiye Süper Kupa şampiyonluk sayıları

Takım Adı Şampiyonluk Sayısı
Galatasaray 5
Fenerbahçe 3
Beşiktaş 1
Trabzonspor 1
Konyaspor 1
Akhisarspor 1

Türkiye Süper Kupa şampiyonları listesi

Yıl Şampiyon
2006 Beşiktaş
2007 Fenerbahçe
2008 Galatasaray
2009 Fenerbahçe
2010 Trabzonspor
2012 Galatasaray
2013 Galatasaray
2014 Fenerbahçe
2015 Galatasaray
2016 Galatasaray
2017 Konyaspor
2018 Akhisarspor

 

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