Türkiye - Rusya maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu mücadelesinde Türkiye ile Rusya karşı karşıya geliyor.
Milliler, Rusya ile bu güne dek 7 kez karşı karşıya geldi. Türkiye, bu maçlardan hiçbirini kazanamazken 3 beraberlik aldı, 4 de mağlubiyet yaşadı.
Türkiye - Rusya maçı ne zaman?
Ay yıldızlı ekibimiz Rusya'yı 15 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Mücadele 20.00'de başlayacak.
Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda?
Türkiye ile Rusya arasında oynanacak özel karşılaşmayı TRTSpor canlı olarak yayınlayacak.