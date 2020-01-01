UEFA Uluslar Ligi

Türkiye - Rusya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

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Nations League 18/19 Russia - Turkey
Getty Images
Türkiye, Uluslar Ligi mücadelesinde Rusya'yı konuk edecek. İşte zorlu maç öncesi bilmeniz gerekenler...

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu mücadelesinde Türkiye ile Rusya karşı karşıya geliyor. 

Milliler, Rusya ile bu güne dek 7 kez karşı karşıya geldi. Türkiye, bu maçlardan hiçbirini kazanamazken 3 beraberlik aldı, 4 de mağlubiyet yaşadı. 

Türkiye - Rusya maçı ne zaman?

Ay yıldızlı ekibimiz Rusya'yı 15 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Mücadele 20.00'de başlayacak.

Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Rusya arasında oynanacak özel karşılaşmayı TRTSpor canlı olarak yayınlayacak.

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