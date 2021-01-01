Türkiye, Norveç maçıyla birlikte 588. kez sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımımız, Norveç karşılaşmasıyla birlikte 98 yıllık tarihindeki 588. maçına çıkacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile İspanya'da karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda ay - yıldızlıların 98 yıllık tarihindeki 588. karşılaşma olacak.

Türkiye bu süreçte sahaya çıktığı 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maçta biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi aldı. A Milli Takımımız bu maçlarda rakip kaleye 779 gol atarken kalesinde ise 839 gol gördü.

A Milli Takım, şimdiye kadar 89 farklı ülke milli takımıyla karşılaştı. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 587 maçtan birini hükmen kazandı.

17 Kasım 2015'te Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan özel maç 0-0 bitti. Bu karşılaşmadan 6 ay sonra FIFA, rakip Yunanistan'ın kural dışı oyuncu oynattığına hükmederek karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 olarak tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, o tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirme dışında tutuldu.

2021 yılındaki ikinci maç

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıkacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, 2021'in ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.