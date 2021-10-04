Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda?
Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından göreve Stefan Kuntz'u getiren A Millî Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna devam ediyor.
G Grubu'ndaki ilk altı maçından 11 puan çıkaran ay-yıldızlılar, yedinci maçlarında ise mevcut tabloda grup ikincisi Norveç'i ağırlıyor.
Türkiye, ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
Editörün Seçtikleri
Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda?
Türkiye'nin Norveç'i ağırlayacağı kritik maç, 8 Ekim tarihinde saat 21.45'te oynanacak.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sörtloth - Haaland oynayacak mı?
Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland ile bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Norveç kadrosunda yer almıyor.
Golcü ikili, sakatlıkları nedeniyle Türkiye maçında boy gösteremeyecek.
Daha fazlası için:
Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri
Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer'e mi kızdı?