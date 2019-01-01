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Avrupa Şampiyonası Eleme

Türkiye - Moldova maçına Ukraynalı hakem

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Getty Images
A Milli Futbol Takımı'nın H Grubu'nda Moldova ile yapacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadyum'unda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Igor Alokhin üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mykola Balakin olacak.

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