Türkiye - Moldova maçı: Ne zaman, nerede, nasıl izlenir?
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AA
A Milli Futbol Takımı, büyük bir heyecana sahne olacak Euro 2020 öncesindeki son hazırlık maçında bugün Avrupa futbolunun zayıf ülkelerinden biri olarak kabul edilen Moldova ile karşı karşıya gelecek.
İtalya maçı öncesindeki son ciddi sınavına çıkacak olan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını test etme fırsatı bulacak.
Türkiye - Moldova maçı ne zaman?
3 Haziran 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye - Moldova maçı nerede?
Karşılaşma Almanya'nın Paderborn şehrinde bulunan Benteler Arena'da oynanacak.
Türkiye - Moldova maçı nasıl izlenir?
Karşılaşma Türkiye'den TRT Spor ekranlarından izlenecek.
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