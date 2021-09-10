Türkiye Milli Takımı’nda Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi

TFF, yaptığı açıklamayla Şenol Güneş döneminin resmen sona erdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı’ndaki kötü gidişatın ardından Şenol Güneş ile karşılıklı ayrılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Son olarak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Hollanda karşısında 6-1’lik ağır bir mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, gruptaki önceki maçlarında ise Cebelitarık’ı mağlup ederken Karadağ’la berabere kalmıştı.

TFF’nin açıklaması

TFF, yaptığı resmî açıklamayla Milli Takım’daki ikinci Şenol Güneş döneminin sona erdiğini duyurdu. Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.”

“Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

Şenol Güneş’in Milli Takım karnesi

Şenol Güneş dönemine etkili bir başlangıç yapan Türkiye, Euro 2020 Elemeleri’ni başarıyla atlatıp turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

Elemelerde son Dünya Kupası şampiyonu Fransa karşısında bir galibiyet bir beraberlik alan Milliler, grubu İzlanda’nın üstünde tamamlamış ve uzun bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası’na katılmıştı.

Ancak Euro 2020’de büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ay-yıldızlılar; İtalya, İsviçre ve Galler’in yer aldığı A Grubu’nu son sırada tamamlamıştı. Turnuvayı puansız kapatan Türkiye, tek golünü ise üçüncü maçı olan İsviçre karşısında kaydedebilmişti.

Şenol Güneş’in ikinci döneminde toplamda 32 maça çıkan Türkiye, 15 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir istatistik yakaladı.

2002 Dünya Kupası serüveninde de takımın başında olan Güneş, Opta verilerine göre Fatih Terim’in ardından (%51.9 – 135 maç) en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan isimdi (%46.3 - 82 maç).

2 - Türkiye Milli Takımı tarihinde en az 20 maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isimler:



Fatih Terim - %51.9 (135 maç)

Şenol Güneş - %46.3 (82 maç)



Ayrılık. pic.twitter.com/2robvwwG1w — OptaCan (@OptaCan) September 10, 2021

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