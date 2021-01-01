Türkiye - Letonya maçının bilet fiyatları belli oldu

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri ne zaman satışa çıkacak ve kaç para olacak?

Türkiye ile Letonya arasında oynacak olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçına, Türkiye Futbol Federasyonu seyirci alınacağını açıklamıştı.

TFF'den yapılan açıklamada maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin % 15'i kadar seyircinin tribünde karşılaşmayı takip edeceği belirtilmişti. Türkiye ile Letonya arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri 29 Mart Pazartesi günü satışa çıkıyor.

Türkiye - Letonya maçının bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları 25 TL ile 50 TL arasında satılacak. Bilet alacak futbolseverler için Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu olacak.

Biletler. Passo Lig internet sitesinden alınabilecek. Bir kişi, her kişinin HES kodu bilgilerini vererek en fazla 5 bilet alabilecek.

Grupta ilk iki maçında Hollanda ve Norveç'i mağlup eden Türkiye, 30 Mart Salı günü saat 21:45'te Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'dan Daniel Stefanski yönetecek.

Grupta oynadığı ilk maçta Karadağ'a 2-1 mağlup olan Letonya, ikinci maçta da Hollanda'ya yenilerek grupta 5. sırada yer alıyor. Letonya ile ilk olarak 1924'te karşılaşan Türkiye o maçta rakibini 3-1 mağlup ettikten sonra hiçbir maçta rakibine üstünlük sağlayamadı.