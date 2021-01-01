Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak mı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Salı gecesi Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki karşılaşmaya seyirci alınacak mı?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk iki maçında Hollanda ve Norveç'i mağlup edip liderlik koltuğuna oturdu.

Milliler, grubun üçüncü maçında salı akşamı saat 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya seyirci alınıp alınmayacağına dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak mı?

TFF, Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye - Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

76 bin 761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11 bin 514 taraftar izleyebilecek.

TFF ne söyledi?

TFF'den yapılan açıklamada HES kodu zorunluluğu olacağı vurgulandı.

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır."

"Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."

Türkiye'nin kalan maçları

Hollanda ve Norveç'i mağlup eden Ay yıldızlılar, 30 Mart'ta Letonya sınavına çıkacak.

Bir sonraki eleme maçlarını ise eylül ayında oynayacak. A Milli takım 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık, 7 Eylül'de Hollanda karşısında Dünya Kupası umutlarını sürdürecek.

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