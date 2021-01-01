Türkiye, Letonya karşısında 96 yıldır kazanamıyor

Türkiye A Milli Takımı, 30 Mart Salı günü karşılaşacağı Letonya'yı en son 1924 yılında mağlup etmişti.

A Milli Futbol Takımımız, 30 Mart Salı günü, Letonya ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup maçında karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma öncesi ay-yıldızlılar grupta 6 puanla lider durumda bulunurken, Letonya ise iki maçta puan alamadı ve 5. sırada yer alıyor. İlk iki maçı kazanmayı başaran Türkiye Letonya'yı da mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

1924'ten beri yenemiyoruz

Türkiye ile Letonya arasında şimdiye kadar 6 karşılaşma oynandı. Bu maçların ilki olan 1924'te oynanan mücadeleyi Türkiye kazandı. Kırmızı-beyazlılar o günden sonra oynanan 5 maçta Letonya'yı mağlup edemedi.

1924 yılında Riga'da oynanan karşılaşmada İskoç teknik direktör Billy Hunter yönetimindeki Türkiye, Zeki Rıza Sporel'in üç golüyle Letonya'yı 3-1 mağlup etmişti.

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda Letonya ile eşleşen A Milli Takım, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu rakibiyle Türkiye'de 2-2 berabere kalarak turnuvaya katılma hakkını kaybetmişti. Bu maçlarda da takımın başında Şenol Güneş vardı.

2013 yılında hazırlık maçında Türkiye ile Letonya bir kez daha karşılaştı ve mücadele 3-3 sona erdi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi gruplarda Türkiye ile Letonya yine rakip oldu.

Letonya ve Türkiye'de oynanan iki karşılaşmada 1-1 tamamlandı.

Türkiye ile Letonya arasında 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. TRT Spor'dan yayınlanacak karşılaşma 21:45'te başlayacak.