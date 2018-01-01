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Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar

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Türkiye Kupası'nda rövanş maçları tamamlandı ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda hangi takımlar tur atladı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları sona erdi.

Oynanan maçların ardından adını son 16 turuna yazdırmayı başaran takımlar belli oldu.

Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar şu şekilde:

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Türkiye Kupası'nda hangi takımlar tur atladı?

SON 16 TURUNA YÜKSLEN TAKIMLAR
Seribaşı Olanlar Seribaşı Olmayanlar
Galatasaray Akhisarspor
Fenerbahçe Alanyaspor
Başakşehir Antalyaspor
Yeni Malatyaspor Boluspor
Trabzonspor Ümraniyespor
Göztepe Balıkesirspor
Kasımpaşa Hatayspor
Kayserispor Bodrumspor

 

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