Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları sona erdi.
Oynanan maçların ardından adını son 16 turuna yazdırmayı başaran takımlar belli oldu.
Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar şu şekilde:
Türkiye Kupası'nda hangi takımlar tur atladı?
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SON 16 TURUNA YÜKSLEN TAKIMLAR
|Seribaşı Olanlar
|Seribaşı Olmayanlar
|Galatasaray
|Akhisarspor
|Fenerbahçe
|Alanyaspor
|Başakşehir
|Antalyaspor
|Yeni Malatyaspor
|Boluspor
|Trabzonspor
|Ümraniyespor
|Göztepe
|Balıkesirspor
|Kasımpaşa
|Hatayspor
|Kayserispor
|Bodrumspor