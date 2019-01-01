Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 54 takımın katıldığı 4. eleme turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Tek maç eleme usulünün uygulanacağı maçı sarı lacivertliler deplasmanda oynayacak.
Karşılaşmanın tarihi açıklanmazken Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu 29-30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kupada diğer eşleşmeler şöyle;
Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
Niğde Anadolu fk - Antalyaspor
Keçiörengücü - Siirt Özel İdaresi Spor
Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa
Başkent Akademi FK - Sivasspor
Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
Eyüpspor - Konyaspor
Denizlispor - İçel İdmanyurdu Spor
1074 Çankırı Spor - Çaykur Rizespor
BB Erzurumspor - Sancaktepe FK
Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor
Gümüşhanespor - Samsunspor
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Kırklarelispor - Ankaragücü
İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor
Tarsus İdmanyurdu - Fenerbahçe
Gaziantep FK - Turgutluspor
Hekimoğlu Trabzon - Menemenspor
Gztepe - Sivas Belediyespor
Payasspor - Manisa FK
Altay - Görelespor
Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
Adanaspor - Diyarbekir Spor
Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
Alanyaspor - İnegölspor