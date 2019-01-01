Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu

Sarı lacivertliler Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti.

Ziraat Kupası'nda 54 takımın katıldığı 4. eleme turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Kupaya bu turda dahil olan , Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Tek maç eleme usulünün uygulanacağı maçı sarı lacivertliler deplasmanda oynayacak.

Karşılaşmanın tarihi açıklanmazken Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu 29-30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kupada diğer eşleşmeler şöyle;

- Amed Sportif Faaliyetler

Niğde Anadolu fk -

Keçiörengücü - Siirt Özel İdaresi Spor

Bayburt Özel İdare Spor -

İstikbal Mobilya - Bayrampaşa

Başkent Akademi FK -

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Eyüpspor -

- İçel İdmanyurdu Spor

1074 Çankırı Spor - Çaykur Rizespor

- Sancaktepe FK

Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor

Gümüşhanespor - Samsunspor

- Esenler Erokspor

Kırklarelispor - Ankaragücü

İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Tarsus İdmanyurdu - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Turgutluspor

Hekimoğlu Trabzon - Menemenspor

Gztepe - Sivas Belediyespor

Payasspor - Manisa FK

- Görelespor

Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor

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- Diyarbekir Spor

Kemerspor 2003 -

- İnegölspor