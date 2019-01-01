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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu

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AA
Sarı lacivertliler Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 54 takımın katıldığı 4. eleme turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Tek maç eleme usulünün uygulanacağı maçı sarı lacivertliler deplasmanda oynayacak.

Karşılaşmanın tarihi açıklanmazken Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu 29-30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Editörün Seçtikleri

Kupada diğer eşleşmeler şöyle;

Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler

Niğde Anadolu fk - Antalyaspor

Keçiörengücü - Siirt Özel İdaresi Spor

Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa

Başkent Akademi FK - Sivasspor

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Eyüpspor - Konyaspor

Denizlispor - İçel İdmanyurdu Spor

1074 Çankırı Spor - Çaykur Rizespor

BB Erzurumspor - Sancaktepe FK

Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor

Gümüşhanespor - Samsunspor

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Kırklarelispor - Ankaragücü

İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Tarsus İdmanyurdu - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Turgutluspor

Hekimoğlu Trabzon - Menemenspor

Gztepe - Sivas Belediyespor

Payasspor - Manisa FK

Altay - Görelespor

Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor

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Adanaspor - Diyarbekir Spor

Kemerspor 2003 - Kasımpaşa

Alanyaspor - İnegölspor

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