Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale giden yol bugün yapılan kura çekimiyle çizildi...

Ziraat Kupası'nda çeyrek ve yarı final turları kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

, , ve 'un seribaşı olarak katıldığı kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oluştu:

ÇEYREK FİNAL Trabzonspor - BŞB Erzurumspor Kırklarelispor - Fenerbahçe Antalyaspor - - Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki ilk maçlar 4, 5 ve 6 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak.

YARI FİNAL Trabzonspor v BŞB Erzurumspor - Kırklarelispor v Fenerbahçe Antalyaspor v Sivasspor - Alanyaspor v Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki ilk maçlar 3, 4 veya 5 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 veya 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.