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Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

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TFF Official Website
Türkiye Kupası'nda son 16 turunda sona yaklaşıldı. Peki turnuvada çeyrek finale hangi takımlar yükseldi? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası'nda son 16 turunda sona yaklaşıldı.

Balıkesirspor Baltok'u ilk maçta evinde 2-1'le geçen Trabzonspor, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İlk karşılaşmada Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda çeyrek final bileti arayacak.

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Galatasaray ise olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen karşılaşmada Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Çeyrek finale yükselecek son ekibi belirleyecek mücadele, 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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Çeyrek finale yükselen takımlar

  • Akhisarspor
  • Yeni Malatyaspor
  • Göztepe
  •  Trabzonspor 

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı  5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.

Kura çekimi ne zaman?

TFF, çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kuranın ne zaman çekileceğini henüz duyurmadı.

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