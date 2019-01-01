Türkiye Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Türkiye Kupası'nda son 16 turunda sona yaklaşıldı.
Balıkesirspor Baltok'u ilk maçta evinde 2-1'le geçen Trabzonspor, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İlk karşılaşmada Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda çeyrek final bileti arayacak.
Galatasaray ise olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen karşılaşmada Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Çeyrek finale yükselecek son ekibi belirleyecek mücadele, 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar
- Akhisarspor
- Yeni Malatyaspor
- Göztepe
- Trabzonspor
Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.
Kura çekimi ne zaman?
TFF, çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kuranın ne zaman çekileceğini henüz duyurmadı.