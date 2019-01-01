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Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Trabzonspor-Balıkesir Baltokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Balıkesir Baltokspor'u ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor ile Balıkesir Baltokspor karşı karşıya gelecek.

16 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak olan mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nda günün programı ise şöyle:

16 Ocak Çarşamba | Saat: 16 30 Yeni Malatyaspor - Bodrumspor A Spor
16 Ocak Çarşamba | Saat: 18:30 Medipol  Başakşehir - Hatayspor A Spor
16 Ocak Çarşamba | Saat: 20:30 Trabzonspor - Balokesir Baltokspor ATV

 

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