Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Trabzonspor-Balıkesir Baltokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor ile Balıkesir Baltokspor karşı karşıya gelecek.
16 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak olan mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
Türkiye Kupası'nda günün programı ise şöyle:
|16 Ocak Çarşamba | Saat: 16 30
|Yeni Malatyaspor
|-
|Bodrumspor
|A Spor
|16 Ocak Çarşamba | Saat: 18:30
|Medipol Başakşehir
|-
|Hatayspor
|A Spor
|16 Ocak Çarşamba | Saat: 20:30
|Trabzonspor
|-
|Balokesir Baltokspor
|ATV