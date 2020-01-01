Türkiye Kupası şampiyonları
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Ziraat Türkiye Kupası bu sezon 59. kez düzenleniyor.
58. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.
En çok şampiyonluğu Galatasaray yaşadı
Galatasaray, 57 yıldır düzenlenen turnuvada 18 kez şampiyonluk yaşadı ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım oldu.
Türkiye Kupası şampiyonluk sayıları
|Takım
|Şampiyonluk sayısı
|Galatasaray
|18
|Beşiktaş
|9
|Trabzonspor
|8
|Fenerbahçe
|6
|Altay
|2
|Ankaragücü
|2
|Gençlerbirliği
|2
|Göztepe
|2
|Kocaeli
|2
|Kayserispor
|1
|Bursaspor
|1
|Eskişehirspor
|1
|Sakaryaspor
|1
|Konyaspor
|1
|Akhisarspor
|1
Türkiye Kupası şampiyonları listesi
|Sezon
|Şampiyon
|2018 - 19
|Galatasaray
|2017 - 18
|Akhisarspor
|2016 - 17
|Konyaspor
|2015 - 16
|Galatasaray
|2014 - 15
|Galatasaray
|2013 - 14
|Galatasaray
|2012 - 13
|Fenerbahçe
|2011 -12
|Fenerbahçe
|2010 - 11
|Beşiktaş
|2009 - 10
|Trabzonspor
|2008 - 09
|Beşiktaş
|2007 - 08
|Kayserispor
|2006 - 07
|Beşiktaş
|2005 - 06
|Beşiktaş
|2004 - 05
|Galatasaray
|2003 - 04
|Trabzonspor
|2002 - 03
|Trabzonspor
|2001 - 02
|Kocaelispor
|2000 - 01
|Gençlerbirliği
|1999 - 00
|Galatasaray
|1998 - 99
|Galatasaray
|1997 - 98
|Beşiktaş
|1996 - 97
|Kocaelispor
|1995- 96
|Galatasaray
|1994 - 95
|Trabzonspor
|1993 - 94
|Beşiktaş
|1992 - 93
|Galatasaray
|1991 - 92
|Trabzonspor
|1990 - 91
|Galatasaray
|1989 - 90
|Beşiktaş
|1988 - 89
|Beşiktaş
|1987 - 88
|Sakaryaspor
|1986 - 87
|Gençlerbirliği
|1985 - 86
|Bursaspor
|1984 - 85
|Galatasaray
|1983 - 84
|Trabzonspor
|1982 - 83
|Fenerbahçe
|1981 -82
|Galatasaray
|1980 - 81
|Ankaragücü
|1979 - 80
|Altay
|1978 - 79
|Fenerbahçe
|1977 - 78
|Trabzonspor
|1976 - 77
|Trabzonspor
|1975 - 76
|Galatasaray
|1974 - 75
|Beşiktaş
|1973 - 74
|Fenerbahçe
|1972 - 73
|Galatasaray
|1971 - 72
|Ankaragücü
|1970 - 71
|Eskişehirspor
|1969 -70
|Göztepe
|1968 - 69
|Göztepe
|1967 - 68
|Fenerbahçe
|1966 -67
|Altay
|1965 -66
|Galatasaray
|1964 - 65
|Galatasaray
|1963 - 64
|Galatasaray
|1962 - 63
|Galatasaray