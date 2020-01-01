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Türkiye Kupası şampiyonları

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1962'den bu yana Türkiye Kupası aralıksız olarak devam ediyor. Galatasaray kupayı en çok kazanan takım olarak öne çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası bu sezon 59. kez düzenleniyor.

58. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

En çok şampiyonluğu Galatasaray yaşadı

Galatasaray, 57 yıldır düzenlenen turnuvada 18 kez şampiyonluk yaşadı ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım oldu.

Türkiye Kupası şampiyonluk sayıları

Takım Şampiyonluk sayısı
Galatasaray 18
Beşiktaş 9
Trabzonspor 8
Fenerbahçe 6
Altay 2
Ankaragücü 2
Gençlerbirliği 2
Göztepe 2
Kocaeli 2
Kayserispor 1
Bursaspor 1
Eskişehirspor 1
Sakaryaspor 1
Konyaspor 1
Akhisarspor 1

Türkiye Kupası şampiyonları listesi

Sezon Şampiyon
2018 - 19 Galatasaray
2017 - 18 Akhisarspor
2016 - 17 Konyaspor
2015 - 16 Galatasaray
2014 - 15 Galatasaray
2013 - 14 Galatasaray
2012 - 13 Fenerbahçe
2011 -12 Fenerbahçe
2010 - 11 Beşiktaş
2009 - 10 Trabzonspor
2008 - 09 Beşiktaş
2007 - 08 Kayserispor
2006 - 07 Beşiktaş
2005 - 06 Beşiktaş
2004 - 05 Galatasaray
2003 - 04 Trabzonspor
2002 - 03 Trabzonspor
2001 - 02 Kocaelispor
2000 - 01 Gençlerbirliği
1999 - 00 Galatasaray
1998 - 99 Galatasaray
1997 - 98 Beşiktaş
1996 - 97 Kocaelispor
1995- 96 Galatasaray
1994 - 95 Trabzonspor
1993 - 94 Beşiktaş
1992 - 93 Galatasaray
1991 - 92 Trabzonspor
1990 - 91 Galatasaray
1989 - 90 Beşiktaş
1988 - 89 Beşiktaş
1987 - 88 Sakaryaspor
1986 - 87 Gençlerbirliği
1985 - 86 Bursaspor
1984 - 85 Galatasaray
1983 - 84 Trabzonspor
1982 - 83 Fenerbahçe
1981 -82 Galatasaray
1980 - 81 Ankaragücü
1979 - 80 Altay
1978 - 79 Fenerbahçe
1977 - 78 Trabzonspor
1976 - 77 Trabzonspor
1975 - 76 Galatasaray
1974 - 75 Beşiktaş
1973 - 74 Fenerbahçe
1972 - 73 Galatasaray
1971 - 72 Ankaragücü
1970 - 71 Eskişehirspor
1969 -70 Göztepe
1968 - 69 Göztepe
1967 - 68 Fenerbahçe
1966 -67 Altay
1965 -66 Galatasaray
1964 - 65 Galatasaray
1963 - 64 Galatasaray
1962 - 63 Galatasaray

 

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