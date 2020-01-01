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Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? Final nerede ve ne zaman?

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Ziraat Turkiye Kupasi Kupa 2019
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Salgın sebebiyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları için program belirlendi.

 

Pandemi dolayısıyla ara verilen Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası geri dönüyor.

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının 12 Haziran'da başlayacağı açıklanırken Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı da belli oldu.

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    Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşları için program şu şekilde:

    Haberin devamı aşağıda

    16 Haziran Salı | Fenerbahçe - Trabzonspor

    18 Haziran Perşembe | Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor

    Final nerede ve ne zaman?

    Lige ve kupa maçlarına ara verilmeden önce 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması belirlenen Ziraat Türkiye Kupası finali için yeni bir tarih henüz belirlenmedi...

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