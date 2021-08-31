Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda?

A Milli Takım, Euro 2020'nin yaralarını sarmayı hedefliyor.

Futbolda kulüp takımları için kısa bir mola... Gözler şimdi milli takımda.

Euro 2020'de hayal kırıklığı yaratan ve gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı ağırlıyor.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Türkiye grupta kaç puanda?

Milliler, G Grubu'nda yedi puanla lider durumda yer alıyor.

Mart ayında oynanan karşılaşmada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup eden Şenol Güneş'in öğrencileri, Norveç'i de deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında ise yine Atatürk Olimiyat Stadı'nda Letonya ile 3-3 berabere kaldı.