Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İstanbul'da İzlanda ile karşılaşacak.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Haberin devamı aşağıda

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

- İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye ile İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe saat 20:00'de başlayacak.

Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanacak olan Türkiye - İzlanda karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.