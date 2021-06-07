Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşmasının saati ve hangi kanalda oynanacağı belli oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar turnuvanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile İtalya karşılaşması 11 Haziran günü saat 21:00'de başlayacak.

Zorlu mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye kazanırsa bir ilki yaşayacak

Türkiye ile İtalya şimdiye kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu 10 maçın yedisini İtalya kazanırken üçü ise beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye ile İtalya arasındaki son iki karşılaşma hazırlık maçıydı. 2002'deki mücadele 1-1 sona ererken, 2006'daki karşılaşma da aynı skorla bitmişti.

Türkiye'nin Euro 2020 kadrosu 301 milyon 300 bin euro tahmini takım değerine sahipken bu rakam İtalya için yaklaşık 790 milyon euro olarak hesaplandı.

İtalya Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Finlandiya, Yunanistan, Bosna Hersek, Ermenistan ve Liechtenstein ile mücadele etti. Roberto Mancini'nin öğrencileri grupta oynadıkları 10 maçın tamamını kazanarak 30 puanla lider olarak terfi etti.

Türkiye ise, H Grubu'nda, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile aynı grupta yer aldı.

10 maçta yedi galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Şenol Güneş'in öğrencileri topladıkları 23 puanla ikinci olarak terfi etti.