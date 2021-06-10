1954 yılında Türkiye, Euro 2020'nin açılış maçının oynayacağı stadyumda Türk futbol tarihine yön verecek bir olay yaşadı.

ÖZEL | Burak Özdemir @burakozdemr

1934 ve 1950 yıllarında Türkiye hak kazanmasına rağmen maddi durumlar nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamadı. A Milli Takım'ın yer aldığı ilk Dünya Kupası, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvaydı.

Ay - yıldızlı ekip bu turnuvaya 36 yaşındaki İtalyan teknik direktör Sandro Puppo önderliğinde katıldı. Peki kimdi bu İtalyan genç teknik adam?

Dünya savaşına katıldı

Futbolculuk dönemlerinde Piacenza, Roma ve o dönem ismi Ambrosiana-Inter olan Inter'de forma giyen Puppo, İkinci Dünya Savaşı başlayınca cepheye koşmak zorunda kaldı. Ardından kısa bir süre daha futbolculuğa devam etmesine rağmen antrenörlüğe geçiş yaptı.

İtalya'da başlayan teknik direktörlük serüveninde tarihler 1952'yi gösterdiğinde Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçti. O sene düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda milli takımın teknik direktörlüğünü yapan Puppo, A Milli Takımı çeyrek finale kadar taşıdı.

Çeyrek finalde rakip dönemin en güçlü milli takımlarından biri olan Macaristan'dı. Karşılaşmayı Macarlar 7-1'lik skorla kazandı.

1954 yılında ise Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmak için İspanya'yı geçmesi gerekiyordu. Kırmızı - beyazlılar İspanya ile iki karşılaşma oynadı.

'Turchia' yazılı kağıt!

Türkiye ile İspanya arasındaki ilk karşılaşma, Santiago Bernabeu Stadyumu yapılmadan önce Real Madrid'in kullandığı Estadio Chamartin'de oynandı. İlk karşılaşmayı İspanya 4-1 kazandı. Rövanş maçı ise Mithatpaşa Stadyumu'nda oynandı.

Mücadeleyi Türkiye, 16. dakikada Burhan Sargun'un attığı golle kazandı. O dönemde deplasman golü ya da gol averajı kuralı olmadığı için iki takım arasında üçüncü bir karşılaşma oynandı.

Yine Roma Olimpiyat Stadı, yine Türkiye

Türkiye ile İspanya arasındaki üçüncü karşılaşma, Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşmasının oynanacağı Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. İspanya, 11. dakikada Arteche'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

25. dakikada Burhan Sargun attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 66. dakikada Suat Mamat Türkiye'yi öne geçirse de 78. dakikada Escudero'nun attığı gol skora bir kez daha denge getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

90 dakikada da eşitlik bozulmayınca kura çekimi yapılmasına karar verildi. Babası stadyumda çalışan görevlilerden biri olan 10 yaşındaki Luigi Franco Gemma, gözleri bağlı bir şekilde kura çekti ve üzerinde Turchia yazan kağıdı çekti. Türkiye böylece, 1954 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Dünya Kupası'nda ilk maçını Batı Almanya'ya 4-1 kaybeden Türkiye, ikinci maçta Güney Kore'yi 7-0 mağlup etti. Sandro Puppo'nun öğrencileri, play-off'ta Almanya'ya 7-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Sandro Puppo, Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürürken henüz 36 yaşındaydı. 36 yaşındaki bu İtalyan, Türkiye'nin kaderine altın bir dokunuş yapmıştı. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda ilk kez bir uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazanan Türkiye, 67 yıl sonra aynı stadyumda Euro 2020'nin açılış maçını oynayacak.

Ama bir fark var. Bu sefer Türkiye çok daha güçlü ve çok daha inançlı!