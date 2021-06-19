Türkiye - İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin Euro 2020 A Grubu'ndaki son maçı olan İsviçre karşılaşmasının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Euro 2020'nde A Grubu'nda yer alan Türkiye, İtalya ve Galler karşılaşmalarında istediği sonuca ulaşamamıştı.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki son maçını ise 20 Haziran tarihinde İsviçre ile oynayacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19:00'da başlayacak. Ayrıca karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye'nin Euro 2020 performansı

Türkiye, Euro 2020'deki ilk iki maçında puanla tanışamadı. Gruptan çıkma şansını iyice zora sokan Türkiye, İsviçre'yi yendiği takdirde en iyi üçüncülerden biri olarak az da olsa gruptan çıkma şansına erişebilir. Maç öncesinde İsviçre'nin ise 1 puanı bulunuyor.

Geçmişteki Türkiye-İsviçre maçları

Ay-yıldızlılar, geçmişte de İsviçre ile oldukça kritik müsabakalar oynamıştı.

Türkiye ve İsviçre, 2006 Dünya Kupası’na katılmak için play-off turunda karşı karşıya gelmişti. İlk maçta deplasmana giden Ay-yıldızlılar, sahadan 2-0 mağlup ayrılmışlardı. Dolayısıyla rövanş maçı öncesinde Türkiye'nin 3 farklı bir galibiyete ihtiyacı vardı. Türkiye, hem saha içinde hem de saha dışında oldukça gergin bir havada geçen maçı 4-2 kazanmasına rağmen Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanamamış, FIFA tarafından 6 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca bu iki takımın yolu, Euro 2008'de de kesişmişti. İsviçre’de oynanan maçı Ay-yıldızlılar, geriden gelerek 2-1'lik skorla kazanmışlardı.