Türkiye U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ve İngiltere karşı karşıya geliyor.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında İngiltere'yi ağırlıyor.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde zorlu karşılaşmaya hazırlanan Türkiye, Grup 3'te oynadığı ilk üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak 4 puan topladı.

Türkiye - İngiltere maçı ne zaman?

Türkiye ve İngiltere'yi karşı karşıya getirecek olan zorlu müsabaka 6 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Türkiye - İngiltere saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İngiltere maçı TSİ 20:45'te başlayacak.

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Portekizli hakem Luis Godinho'nun düdük çalacağı maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Vedat İnceefe: Destek bekliyoruz

Zorlu karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe futbolseverlerden şu sözlerle destek istedi:

"Kocaelili futbolseverlerin bu önemli maçta tüm stadı doldurmasını istiyoruz. Bu iş, istek ve arzu işi. Ne kadar isterseniz o kadar başarırsınız. Dolu tribünler bu genç ve yetenekli çocuklara pozitif katkı yapacaktır. Onun için maçın sonuna kadar bitmeyen bir destek bekliyoruz."