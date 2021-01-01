Türkiye ile Hollanda arasında tercih yapması beklenen Ferdi Kadıoğlu zaman istedi

A Milli Takım seviyesinde Hollanda ve Türkiye'den birini seçecek olan Ferdi Kadıoğlu, bu konu hakkında Hollanda basınına konuştu.

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda dikkatlice düşünmek istediğini belirtti.

Ferdi, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuştu.

Ferdi Kadıoğlu ne dedi?

"Türkiye'den yetkililer benimle temas kurdu. Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek."

Ferdi Kadıoğlu kimdir?

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi, Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında forma giydi. Genç oyuncu 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezonda sadece bir Türkiye Kupası maçında forma giyebildi.

2019-20 sezonunda Süper Lig'deki ilk maçına sezonun ilk haftasında çıktı. Gaziantep FK maçının 77. dakikasında Victor Moses'in yerine oyuna girdi ve 11 dakika sonra Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Genç oyuncu sezonu, 31 resmi maçta attığı altı golle tamamladı.

Ferdi bu sezon ise 25 resmi maçta görev aldı. Kanat oyuncusu, tek golünü Kasımpaşa deplasmanında kaydetti.