Türkiye - Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.
Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
|Maç
|Türkiye - Hırvatistan
|Tarih
|11 Kasım Çarşamba
|Saat
|20:45
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|TRT Spor
|İnternet yayını
|trtspor.com.tr
Muhtemel 11'ler
Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.
Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazici, Efecan Karaca, Cenk Tosun, Burak Yılmaz
Hırvatistan: Grbic, Uremovic, Vida, Caleta-Car, Melnjak, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Brekalo, Petkovic, Bradaric