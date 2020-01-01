Hazırlık Ülkeler

Türkiye - Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri

Goal Türkiye
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Cengiz Under Hakan Calhanoglu Turkey Serbia 10142020
AA
A Milli Futbol Takımı, özel maçta sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. 

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    Maç Türkiye - Hırvatistan
    Tarih 11 Kasım Çarşamba
    Saat 20:45

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını TRT Spor
    İnternet yayını trtspor.com.tr

    Muhtemel 11'ler

    Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi. 

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    Hırvatistan: Grbic, Uremovic, Vida, Caleta-Car, Melnjak, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Brekalo, Petkovic, Bradaric

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