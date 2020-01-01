Türkiye - Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, özel maçta sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

Ay-yıldızlı ekip, maçının ardından 'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da , 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

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Maç - Hırvatistan Tarih 11 Kasım Çarşamba Saat 20:45

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Muhtemel 11'ler

Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Bayındır aday kadroya dahil edildi.

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Hırvatistan: Grbic, Uremovic, Vida, Caleta-Car, Melnjak, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Brekalo, Petkovic, Bradaric