Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Türkiye hazırlık maçında Hırvatistan'ı konuk edecek. İşte zorlu maç öncesi bilmeniz gerekenler...

ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Milliler, Hırvatistan ile bu güne dek 9 kez karşı karşıya geldi. Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman?

Ay yıldızlı ekibimiz Hırvatistan'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Mücadele 20.45'te başlayacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak özel karşılaşmayı TRTSpor canlı olarak yayınlayacak

Dalic: Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, yarın Türkiye ile oynayacakları özel maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hırvat teknik adam, "Zor bir maç bizi bekliyor. Özellikle Türkiye'nin ile yaptığı maçtan sonra karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha fark ettik. Oyuncularıma güveniyorum. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçla ilgili tek üzüntüm, yarınki karşılaşmada seyirci olmayacak olması" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Her maçın ayrı önemi var

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maçın oyuncuları görmek adına önemli olduğunu söyledi.

Hırvatistan, ve Macaristan maçları için kampta olduklarını hatırlatan Şenol Güneş şöyle konuştu:

"FIFA sıralamasında, Hırvatistan dokuzuncu, Rusya 33-34. bizimle beraber. Macaristan 47. sırada. Hırvatistan daha güçlü, daha iyi oyuncuları olan bir takım. Tabii bir hazırlık maçı olacak. Her maçın ayrı önemi var. Uluslar Ligi'nde gruptan çıkabilmek için Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmamız gerekiyor. Oynayacak tüm arkadaşların kendi durumlarını görmeleri için böyle ciddi bir ekiple oynamak avantaj. Daha önce yaptığımız gibi güçlü takımlarla, belki 'nın da bir talebi vardı o konuda da bir karar vereceğiz, hazırlık maçları yapıyoruz. Kendi oyuncularımız güçlerini görmesini ve belirli bir seviyeye ulaşmalarını istiyoruz. Her maç önemli, her maçı kazanmak durumundayız. Hazırlık maçını kazandıkça sadece FIFA sıralamasına girerken avantajlar yakalıyorsunuz maç kazandıkça. Uluslar Ligi'ndeki iki maçı resmi puan olması açısından tercih ederim. Hazırlık maçında da tüm oyuncuları görme şansınız var. Olabildiğince bazı değişiklikler olacaktır. Buraya çağırdığımız oyuncuların bizce farkı yok. Çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz ama bunları geçebilecek oyuncuların bu dönemlerde iyi işler yapması gerekiyor. Hırvatistan maçını oynayacak oyunculara söylüyorum çok önemli. Önünüze çıkan duvarı aşmalısınız, aşmadan kimse sizi duvarın üstünden atmaz."