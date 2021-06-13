EURO 2020'deki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak Türkiye'nin bu sınavı hangi gün olacak, nereden izlenecek? Cevaplar Goal Türkiye'de.

Türkiye - Galler maçı: Ne zaman, nerede, nasıl izlenir ve taraftarların olmasına izin verilecek mi?

EURO 2020'de oynadığı ilk maçta İtalya karşısında kötü bir futbol sergileyen ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Türkiye, grubundaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.

Gruba İsviçre karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Galler karşısında sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın bu sınavına ilişkin tüm detayları Goal Türkiye'de bulacaksınız.

Türkiye - Galler maçı ne zaman?

Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye - Galler maçı nerede?

Birden çok ülkede düzenlenen EURO 2020'de Türkiye - Galler maçına Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bakü Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye - Galler maçında seyirci olacak mı?

68.700 seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadı'nda tribünlerin yüzde 50 seyirci almasına izin verilecek.

Türkiye - Galler maçı hangi kanalda?

Turnuvanın Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran TRT bu maçı da TRT 1 ekranlarından yayımlayacak. Karşılaşma TRT 1'in internet sitesi aracılığıyla da izlenebilecek.

Türkiye - Galler maçının hakemi kim olacak?

Türkiye - Galler maçının hakemi ilerleyen günlerde açıklanacak.

Türkiye - Galler maçı öncesi iki takım kaç puanda?

90 dakika öncesinde Türkiye'nin puanı bulunmuyor. Galler ise ilk maçında İsviçre karşısında bir puan almıştı.