Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesinde 5 isim başkan adaylığını açıkladı.

Futbol Federasyonunun (TFF) 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan adaylığı için 5 ismin başvuru yaptığı belirtildi.

Federasyon başkanlığı için, Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın aday oldukları aktarıldı.

TFF başkanlık seçimi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul, 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak.