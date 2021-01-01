Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu 2020-21 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonundaki ikinci transfer tescil dönemi için harcama limitlerini açıkladı.

Buna göre;

- 'ın 499 milyon TL,

- 'nin 409 milyon TL,

- Beşiktaş'ın 338 milyon TL,

- 'un 205 milyon TL

- 'in ise 279 milyon TL'lik harcama limiti bulunuyor.

Hangi takımın harcama limiti ne kadar?

Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin harcama limitleri şu şekilde oluştu:

TFF'den yapılan açıklama:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."