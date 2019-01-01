Türkiye - Fransa maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 elemelerinde A Milli Futbol Takımımız, Fransa'yı ağırlıyor.

EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız, ile liderlik mücadelesine çıkıyor.

Gruptaki ilk iki karşılaşmasında Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı da 4-0'lık skorlarla mağlup eden Milliler, lider Fransa'nın averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Konuk ekip Fransa ise grubun ilk maçında deplasmanda Moldova'yı 4-1 mağlup ederken, kendi evinde konuk ettiği İzlanda'yı ise 4-0'lık skorla geçti.

- Fransa maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Fransa karşılaşması, 6 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.