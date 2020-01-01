Türkiye, FIFA sıralamasında 33'üncülüğe geriledi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak düştü.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde ekim ayı dünya sıralaması açıklandı.

Ekim ayında hazırlık maçında ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile 1-1 ve ile 2-2 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti.

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Sıralamanın ilk 10'unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. birinci, ikinci, ise üçüncü sıradaki yerini korurken, birer basamak çıkan ülkelerden İspanya 6'ncı, ise 8'inci oldu.

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Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: