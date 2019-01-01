Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı

A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

'nin 2019'u bin 494 puanla 29. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından ikinci, ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen gerçekleştirdi.

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Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: