Türkiye

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledi

AA
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Turkey
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Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye ise 32. sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

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    Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.

    Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

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    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    TAKIM PUAN DEĞİŞİM
    Belçika 1773 -
    Fransa 1744 -
    Brezilya 1712 -
    İngiltere 1664 -
    Portekiz 1653 +2
    Uruguay 1645 -1
    İspanya 1642 +1
    Hırvatistan 1628 -2
    Arjantin 1623 -
    Kolombiya 1622 -

     

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