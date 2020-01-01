Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye ise 32. sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

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Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. birinci, ikinci, ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen 8. ve 1 basamak gerileyen da 6. sırada yer aldı.

Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; , Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

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Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: