Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi.
FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.
Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.
Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|TAKIM
|PUAN
|DEĞİŞİM
|Belçika
|1773
|-
|Fransa
|1744
|-
|Brezilya
|1712
|-
|İngiltere
|1664
|-
|Portekiz
|1653
|+2
|Uruguay
|1645
|-1
|İspanya
|1642
|+1
|Hırvatistan
|1628
|-2
|Arjantin
|1623
|-
|Kolombiya
|1622
|-