Türkiye, Euro 2020 maçlarını hangi şehirde oynayacak?

Türkiye Milli Takımı Euro 2020'ye katılarak büyük bir başarıya imza attı. Peki Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda maçlarını hangi şehirde oynayacak.

Elemeleri'nde H Grubu'nda bulunan Milli Takımı, , İzlanda, Moldova, Arnavutluk ve Andorra'nın olduğu gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

UEFA'nın 60. kuruluş yıl dönümü şerefine 12 ülkede düzenlenmesine karar verilen Euro 2020'de Türkiye'nin oynaması muhtemel şehirler ve ülkeler şöyle;

Euro 2020 maçları hangi şehirlerde oynanacak?

Euro 2020 grup maçlarının oynanacağı kentler şöyle:

A Grubu: (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin Roma'da maç izlemek için İtalya vizesi alması gerekiyor. Azerbaycan ise vize istemiyor.

B Grubu: Saint Petersburg ( ), Kopenhag ( )

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için hem Rusya hem de Danimarka vizesi alması gerekiyor.

C Grubu: Amsterdam ( ), Bükreş (Romanya)

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için hem Hollanda hem de Romanya vizesi alması gerekiyor.

D Drubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için Birleşik Krallık vizesi alması gerekiyor. Bu vize ile hem İngiltere'ye hem de İskoçya'ya giriş yapabilirler.

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için hem Birleşik Krallık hem de İspanya vizesi alması gerekiyor.

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F Grubu: Münih ( ), Budapeşte (Macaristan)

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için hem Almanya hem de Macaristan vizesi alması gerekiyor.

Ay yıldızlıların grubunun belirleneceği kura, Romanya'nın Bükreş kentinde 30 Kasım 2019'da çekilecek.