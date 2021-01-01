Türkiye, Erling Haaland'ı daha önce yenmişti

Avrupa futbolunda bu sezona damga vuran Haaland'ın Norveç'i ile karşılaşacak Türkiye, genç yıldıza yabancı değil.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün Norveç ile karşılaşacak olan Türkiye'nin bu zorlu 90 dakikadan galibiyetle ayrılabilmesi için dünya futbolunun yeni yıldızı Erling Haaland'ı durdurması gerekecek.

Bu sezon Borussia Dortmund forması altında fırtına gibi esen ve bütün kulvarlarda 35 maç sonunda 40 gole ulaşarak dünya futboluna damgasını vuran Haaland'ın Türkiye ile ilk karşılaşmasıysa bu maç olmayacak.

Türkiye'nin yarı finalde Jadon Sancho ve Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle İngiltere'ye 2-1 mağlup olduğu U17 Avrupa Şampiyonası'nın eleme turunda Haaland'ın da forma giydiği Norveç ile karşılaşan ay-yıldızlılar sahadan Atalay Babacan'ın golleriyle 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, o takımın ilk 11'inde hastalığını atlatması halinde Norveç maçına ilk 11'de forma giymesi beklenen Ozan Kabak da vardı.

Haaland'lı Norveç'i 2-0'lık skorla mağlup eden Türkiye, Ukrayna ve Litvanya'yı da 1-0'lık skorlarla geçerken önce elit tura kalmış ardından da elit turda Finlandiya ve Ermenistan'ı geçerek adını Hırvatistan'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'na yazdırmıştı.

23 Eylül 2016'da Litvanya'da oynanan bu karşılaşmayı ve milli takımın Haaland'ı nasıl durdurduğunu Goal Türkiye'ye anlatan U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, bu başarıya imza atan genç futbolcuların Türk futbolunda yeterince şans bulamamasını da değerlendirdi.

Mehmet Hacıoğlu ne söyledi?

Türkiye'nin çok özel bir 2000 jenerasyonuna sahip olduğunu ve yakalanan başarıların tesadüf olmadığını söyleyen Hacıoğlu, Haaland'a maç boyunca alan bırakmadıklarını belirtti.

"Norveç iyi bir takımdı ama bizim 2000 takımımız çok özel bir gruptu. O takımı uzun bir taramanın ardından bir araya getirmiştik. Galatasaray ağırlıklı bir takımdı çünkü Galatasaray özellikle İstanbul çevresinde çok iyi bir scouting yapmıştı.

"Haaland'ı durdurmakta zorlanmadık çünkü takım halinde oynuyorduk. Bireysel oyuncuları ön plana çıkartmak yerine takım oyununu ön plana çıkartmayı hedeflemiştik."

"Haaland'ın yeteneği fark ediliyordu"

Haaland'ın açık alan bulduğunda çok etkili olduğunu ve elemelerdeki diğer maçlarda üst düzey performanslar sergilediğini söyleyen Hacıoğlu, genç yıldızın Türkiye karşısındaysa etkisiz kaldığını söyledi.

"Haaland'ın büyük bir yetenek olduğu çok açıktı. Büyük bir oyuncu olacağının sinyallerini de veriyordu. Maç öncesinde Norveç'in diğer maçlarını analiz ettiğimizde Haaland'ın boş alan bulduğunda çok etkili olduğunu görmüştük. Gidip yerinde de izledik.

"Litvanya ve Ukrayna maçlarında inanılmaz bir performans sergilemişti ama bu iki takım da ona çok fazla boş alan bırakmıştı. Boş alan bulduğunda durdurulması çok zor bir oyuncuydu.

"Biz bu tarz oyuncuların stoperlerimizle direkt bire bir eşleşmeler yakalamasına izin vermediğimiz için Haaland ve Ozan çok fazla bire bir eşleşmeyle karşılaşmamıştı. Kademeli ve derinlikli bir savunma yapıyorduk. O yaş grubundaki en önemli avantajımız o tarz oyuncuları kolaylıkla durdurabilmekti."

"Takımlar hazır oyuncular istiyor"

Alt yaş gruplarında önemli başarılar yakalayan oyuncuların kulüplerinde A takım seviyesinde yeterince süre alamamasını da değerlendiren Hacıoğlu, bu durumun Türk futbolunun en büyük problemi olduğunu söyledi.

"Bu çocukların gelişmesi için kendi takımlarında süre alması gerekiyor. Bütün teknik adamlar aynı şeyi savunuyoruz. Bu dünyanın her yerinde futbolun yazılı olmayan kuralı.

"Ülkemizdeki takımlarımız maalesef bu oyunculara şans tanımak yerine başarıya hemen ulaşmak için hazır oyuncular istiyor. Ülkenin temel problemi bu çocuklarımıza şans tanınmaması."

Haaland'lı Norveç'i yenen U17 Milli Takımı bu sezon ne yaptı?