Türkiye E-Futbol Kupası, 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek

Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından 9-10 Mayıs'ta Türkiye E-Futbol Kupası düzenlenecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir forma giyemeyen futbolcular, sanal dünyada birbirleriyle karşılaşacak.

Süper Lig'de yer alan 18 takımın birer oyuncusu, E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek. Futbolseverler, 9-10 Mayıs'ta oynanacak online müsabakaları beIN Sports ekranlarından takip edebilecek.

Türkiye E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek futbolcular ve takımları şöyle:

Daha fazla takım

Emre Akbaba ( ), Georges-Kevin N'Koudou (Beşiktaş), Onur Bulut (Aytemiz ), Salih Dursun (Fraport TAV ), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup ), Ferdi Kadıoğlu ( ), Ulaş Zengin (Gaziantep FK), Arda Kızıldağ ( ), Soner Aydoğdu ( ), Enver Cenk Şahin (Hes Kablo ), Anıl Koç ( ), Selim Ay (İttifak Holding ), İrfan Can Kahveci (Medipol ), Sıtkı Ferdi İmdat (MKE Ankaragücü), Uğurcan Çakır ( ), Eren Tozlu (BtcTurk ) ve Oğuz Yılmaz (Yukatel ).